Διαζύγιο: 6 φράσεις που δεν λέμε σε κάποιον που χωρίζει – Και 6 που πραγματικά βοηθούν
Διαζύγιο: 6 φράσεις που δεν λέμε σε κάποιον που χωρίζει – Και 6 που πραγματικά βοηθούν
Ακόμη και οι πιο καλοπροαίρετες κουβέντες μπορεί να πληγώσουν έναν άνθρωπο που παίρνει διαζύγιο – Ποιες φράσεις καλό είναι να αποφεύγουμε και πώς μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη
*Απόδοση: Περικλής Ματσούκης
Οι σωστές λέξεις στηρίζουν τον άνθρωπο που βλέπει τον γάμο του να τελειώνει. Υπάρχουν όμως και φράσεις που κάνουν τα πράγματα δυσκολότερα ακόμη κι όταν τις λέτε με τις καλύτερες προθέσεις.
Όταν ένας φίλος ή ένας δικός σας άνθρωπος ανακοινώνει ότι παίρνει διαζύγιο, συχνά δεν ξέρετε πώς να αντιδράσετε. Να δείξετε λύπη ή να πείτε κάτι αισιόδοξο για τη νέα ζωή; Να δώσετε συμβουλές ή να κατηγορήσετε τον/την σύντροφό του;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι σωστές λέξεις στηρίζουν τον άνθρωπο που βλέπει τον γάμο του να τελειώνει. Υπάρχουν όμως και φράσεις που κάνουν τα πράγματα δυσκολότερα ακόμη κι όταν τις λέτε με τις καλύτερες προθέσεις.
Όταν ένας φίλος ή ένας δικός σας άνθρωπος ανακοινώνει ότι παίρνει διαζύγιο, συχνά δεν ξέρετε πώς να αντιδράσετε. Να δείξετε λύπη ή να πείτε κάτι αισιόδοξο για τη νέα ζωή; Να δώσετε συμβουλές ή να κατηγορήσετε τον/την σύντροφό του;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα