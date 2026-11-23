Διαζύγιο: 6 φράσεις που δεν λέμε σε κάποιον που χωρίζει – Και 6 που πραγματικά βοηθούν

Ακόμη και οι πιο καλοπροαίρετες κουβέντες μπορεί να πληγώσουν έναν άνθρωπο που παίρνει διαζύγιο – Ποιες φράσεις καλό είναι να αποφεύγουμε και πώς μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη