Συνάχι και πονοκέφαλος: Όλα τα tips για να απαλλαγείτε
Συνάχι και πονοκέφαλος: Όλα τα tips για να απαλλαγείτε
Συνάχι, μπούκωμα και πονοκέφαλος; Ανακαλύψτε 7 πρακτικούς τρόπους ανακούφισης - Πότε ένα παυσίπονο μπορεί να ανακουφίσει
Μπουκωμένη μύτη, συνεχές συνάχι, βάρος στο κεφάλι και ένας επίμονος πονοκέφαλος που δυσκολεύει ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες. Το κοινό κρυολόγημα μπορεί να μην αποτελεί συνήθως σοβαρή απειλή για την υγεία, ωστόσο τα συμπτώματά του είναι αρκετά για να μας στερήσουν τον ύπνο, τη συγκέντρωση και την ενέργειά μας.
Η ρινική συμφόρηση προκαλείται από τη φλεγμονή και το οίδημα του ρινικού βλεννογόνου, ενώ η πίεση στην περιοχή των παραρρίνιων κόλπων μπορεί να συνοδεύεται από αίσθημα βάρους στο πρόσωπο και πονοκέφαλο. Παράλληλα, η ίδια η ιογενής λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει κεφαλαλγία και γενικότερη κακουχία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ρινική συμφόρηση προκαλείται από τη φλεγμονή και το οίδημα του ρινικού βλεννογόνου, ενώ η πίεση στην περιοχή των παραρρίνιων κόλπων μπορεί να συνοδεύεται από αίσθημα βάρους στο πρόσωπο και πονοκέφαλο. Παράλληλα, η ίδια η ιογενής λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει κεφαλαλγία και γενικότερη κακουχία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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