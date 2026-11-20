Με επισκέψεις διαιτολόγων, εκπαίδευση μαγείρων και ερωτηματολόγια αναβαθμίζεται η σίτιση στα δημόσια νοσοκομεία
Με επισκέψεις διαιτολόγων, εκπαίδευση μαγείρων και ερωτηματολόγια αναβαθμίζεται η σίτιση στα δημόσια νοσοκομεία
Το Υπουργείο Υγείας αξιοποιώντας τα περισσότερα από 98.000 ερωτηματολόγια ασθενών που δείχνουν αδυναμίες στα δημόσια νοσοκομεία, προχωρά σε παρεμβάσεις, με τον τομέα της σίτισης να αποτελεί προτεραιότητα
Σε… πυρετό προετοιμασίας για αλλαγή του μενού στα δημόσια νοσοκομεία είναι οι διοικήσεις τους, καθώς ο τομέας της σίτισης παίρνει από τις πλέον χαμηλές βαθμολογίες στην αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) από τους ίδιους τους νοσηλευόμενους ασθενείς.
Η εφαρμογή του Ψηφιακού Εργαλείου Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενή που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας για να μπορεί να πραγματοποιεί βελτιώσεις εντός των νοσοκομείων, μετρά σήμερα περισσότερα από 98.000 ερωτηματολόγια. Παρότι η κατανομή των προβλημάτων κυμαίνεται αναλόγως την περιοχή που βρίσκεται κάθε νοσοκομείο, τρεις παθογένειες εντοπίζονται συνολικά: Η σίτιση, η καθαριότητα των νοσοκομειακών χώρων και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους ασθενείς.
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Η εφαρμογή του Ψηφιακού Εργαλείου Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενή που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας για να μπορεί να πραγματοποιεί βελτιώσεις εντός των νοσοκομείων, μετρά σήμερα περισσότερα από 98.000 ερωτηματολόγια. Παρότι η κατανομή των προβλημάτων κυμαίνεται αναλόγως την περιοχή που βρίσκεται κάθε νοσοκομείο, τρεις παθογένειες εντοπίζονται συνολικά: Η σίτιση, η καθαριότητα των νοσοκομειακών χώρων και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους ασθενείς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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