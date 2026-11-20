Με επισκέψεις διαιτολόγων, εκπαίδευση μαγείρων και ερωτηματολόγια αναβαθμίζεται η σίτιση στα δημόσια νοσοκομεία

Το Υπουργείο Υγείας αξιοποιώντας τα περισσότερα από 98.000 ερωτηματολόγια ασθενών που δείχνουν αδυναμίες στα δημόσια νοσοκομεία, προχωρά σε παρεμβάσεις, με τον τομέα της σίτισης να αποτελεί προτεραιότητα