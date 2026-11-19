Η Ειρήνη έχασε 37 κιλά και έγινε μητέρα – Η σωστή διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της

Η γιατρός με εξειδίκευση στον διαβήτη, κυρία Εύα Παπαγεωργίου μιλά στο ygeiamou.gr για την παχυσαρκία, τη μεταβολική υγεία και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νεότερες θεραπείες, ενώ η τραγουδίστρια, κυρία Ειρήνη Καλαμαράκη μοιράζεται τη δική της διαδρομή, από την απώλεια 37 κιλών ως την εγκυμοσύνη που ακολούθησε