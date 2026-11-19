Η Ειρήνη έχασε 37 κιλά και έγινε μητέρα – Η σωστή διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της
Η Ειρήνη έχασε 37 κιλά και έγινε μητέρα – Η σωστή διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της
Η γιατρός με εξειδίκευση στον διαβήτη, κυρία Εύα Παπαγεωργίου μιλά στο ygeiamou.gr για την παχυσαρκία, τη μεταβολική υγεία και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νεότερες θεραπείες, ενώ η τραγουδίστρια, κυρία Ειρήνη Καλαμαράκη μοιράζεται τη δική της διαδρομή, από την απώλεια 37 κιλών ως την εγκυμοσύνη που ακολούθησε
Η επιθυμία μιας γυναίκας να γίνει μητέρα συνοδεύεται συχνά από προσδοκίες, ελπίδες, αλλά και αγωνίες. Για κάποιες γυναίκες, η παχυσαρκία και οι μεταβολικές διαταραχές μπορεί να κάνουν αυτή τη διαδρομή πιο δύσκολη, επηρεάζοντας τη γονιμότητα αλλά και την εξέλιξη μιας εγκυμοσύνης.
«Η παχυσαρκία, όμως, δεν είναι ζήτημα θέλησης ή αδυναμίας χαρακτήρα», όπως επισημαίνει μιλώντας στο vidcast του ygeiamou.gr η γενική γιατρός, με εξειδίκευση στον διαβήτη και την παχυσαρκία, επιστημονική συνεργάτιδα Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κυρία Εύα Παπαγεωργίου, αλλά «είναι μια χρόνια νόσος που χρειάζεται επιστημονική προσέγγιση, σωστή καθοδήγηση και εξατομικευμένη αντιμετώπιση».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Η παχυσαρκία, όμως, δεν είναι ζήτημα θέλησης ή αδυναμίας χαρακτήρα», όπως επισημαίνει μιλώντας στο vidcast του ygeiamou.gr η γενική γιατρός, με εξειδίκευση στον διαβήτη και την παχυσαρκία, επιστημονική συνεργάτιδα Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κυρία Εύα Παπαγεωργίου, αλλά «είναι μια χρόνια νόσος που χρειάζεται επιστημονική προσέγγιση, σωστή καθοδήγηση και εξατομικευμένη αντιμετώπιση».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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