Οι καλύτεροι σύμμαχοι για γρίπη και κρυολόγημα που έχουμε στο συρτάρι μας
Οι καλύτεροι σύμμαχοι για γρίπη και κρυολόγημα που έχουμε στο συρτάρι μας
Όταν το κρυολόγημα και η γρίπη μάς χτυπούν την πόρτα, η σωστή προετοιμασία μπορεί να κάνει τη διαφορά - Τι αξίζει να έχουμε πάντα στο σπίτι για να αντιμετωπίσουμε τα ενοχλητικά συμπτώματα
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Ένας ανεπαίσθητος ερεθισμός στον λαιμό, ένα αίσθημα κόπωσης που επιμένει, ένας πονοκέφαλος που δεν υποχωρεί. Πολλές φορές, τα πρώτα σημάδια ενός κρυολογήματος περνούν απαρατήρητα, καθώς τα αποδίδουμε στην κούραση, στο άγχος ή στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Μέχρι που τα συμπτώματα γίνονται πιο ενοχλητικά και συνειδητοποιούμε ότι μια ίωση μάς έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα.
Το κοινό κρυολόγημα και η εποχική γρίπη βρίσκονται στο προσκήνιο κάθε φθινόπωρο και χειμώνα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Παρότι πρόκειται για διαφορετικές ιογενείς λοιμώξεις, μοιράζονται ορισμένα κοινά συμπτώματα, όπως ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, ο πονόλαιμος και η γενικότερη αδιαθεσία. Στη γρίπη, μάλιστα, η έναρξη είναι συνήθως πιο απότομη, με υψηλό πυρετό, μυϊκούς πόνους και έντονη εξάντληση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένας ανεπαίσθητος ερεθισμός στον λαιμό, ένα αίσθημα κόπωσης που επιμένει, ένας πονοκέφαλος που δεν υποχωρεί. Πολλές φορές, τα πρώτα σημάδια ενός κρυολογήματος περνούν απαρατήρητα, καθώς τα αποδίδουμε στην κούραση, στο άγχος ή στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Μέχρι που τα συμπτώματα γίνονται πιο ενοχλητικά και συνειδητοποιούμε ότι μια ίωση μάς έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα.
Το κοινό κρυολόγημα και η εποχική γρίπη βρίσκονται στο προσκήνιο κάθε φθινόπωρο και χειμώνα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Παρότι πρόκειται για διαφορετικές ιογενείς λοιμώξεις, μοιράζονται ορισμένα κοινά συμπτώματα, όπως ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, ο πονόλαιμος και η γενικότερη αδιαθεσία. Στη γρίπη, μάλιστα, η έναρξη είναι συνήθως πιο απότομη, με υψηλό πυρετό, μυϊκούς πόνους και έντονη εξάντληση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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