Τι συμβαίνει στο έντερο όταν πίνουμε καθημερινά καφέ – Μελέτη αποκαλύπτει
Τι συμβαίνει στο έντερο όταν πίνουμε καθημερινά καφέ – Μελέτη αποκαλύπτει
Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης διαπίστωσαν ότι ο καφές συνδέεται με αλλαγές στην κινητικότητα του εντέρου - Πώς μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας
Ο πρωινός καφές δεν ξυπνά μόνο τον οργανισμό μας αλλά και το… έντερό μας, επηρεάζοντας τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, η τακτική κατανάλωση καφέ συνδέεται με αυξημένη κινητικότητα του παχέος εντέρου, ένα εύρημα που ενδέχεται να ανοίξει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και δημοσιεύτηκε στο ScienceDirect, εξέτασε πώς η κατανάλωση καφέ επηρεάζει όχι μόνο τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος, αλλά και τη λειτουργία του ίδιου του γαστρεντερικού συστήματος. Όπως παρατήρησαν, τα άτομα που κατανάλωναν ένα έως πέντε φλιτζάνια καφέ, περισσότερες από τρεις ημέρες την εβδομάδα, παρουσίαζαν μεγαλύτερη οξύτητα στο λεπτό έντερο και συχνότερες συσπάσεις στο παχύ έντερο.
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Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και δημοσιεύτηκε στο ScienceDirect, εξέτασε πώς η κατανάλωση καφέ επηρεάζει όχι μόνο τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος, αλλά και τη λειτουργία του ίδιου του γαστρεντερικού συστήματος. Όπως παρατήρησαν, τα άτομα που κατανάλωναν ένα έως πέντε φλιτζάνια καφέ, περισσότερες από τρεις ημέρες την εβδομάδα, παρουσίαζαν μεγαλύτερη οξύτητα στο λεπτό έντερο και συχνότερες συσπάσεις στο παχύ έντερο.
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