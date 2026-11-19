Τι συμβαίνει στο έντερο όταν πίνουμε καθημερινά καφέ – Μελέτη αποκαλύπτει

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης διαπίστωσαν ότι ο καφές συνδέεται με αλλαγές στην κινητικότητα του εντέρου - Πώς μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας