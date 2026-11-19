Ο 22χρονος Σάμουελ έβαλε τέρμα στη ζωή του με υποβοηθούμενη αυτοκτονία την ημέρα των γενεθλίων του – Ποια ζητήματα προκύπτουν
Ο 22χρονος Σάμουελ έβαλε τέρμα στη ζωή του με υποβοηθούμενη αυτοκτονία την ημέρα των γενεθλίων του – Ποια ζητήματα προκύπτουν
Ο νεαρός έπασχε από σύνδρομο χρόνιας κόπωσης μετά από λοίμωξη COVID-19 – Επίσημη έκθεση καταγράφει υποβοηθούμενο θάνατο ακόμη και 20χρονου, ενώ οι περιπτώσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 267% μέσα σε τρία χρόνια
Στις 30 Ιανουαρίου 2026, ο Samuel Prinz-Reiterer ανήμερα των γενεθλίων του, δίνει τέλος στη ζωή του στην Αυστρία με τη μέθοδο της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Μόλις στα 22 του χρόνια. Ο νεαρός έπασχε από σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, το οποίο είχε εκδηλωθεί μετά από λοίμωξη COVID-19. Eίχε ανακοινώσει δημόσια την απόφασή του μόλις 12 ημέρες νωρίτερα.
Η περίπτωση του 22χρονου επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, εντείνοντας τον προβληματισμό για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, και μάλιστα, σε τόσο νεαρές ηλικίες. Και δεν είναι η μοναδική. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της αυστριακής κυβέρνησης, μεταξύ των ανθρώπων που έδωσαν τέλος στη ζωή της με υποβοηθούμενη αυτοκτονία το 2025 περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας 20χρονος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η περίπτωση του 22χρονου επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, εντείνοντας τον προβληματισμό για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, και μάλιστα, σε τόσο νεαρές ηλικίες. Και δεν είναι η μοναδική. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της αυστριακής κυβέρνησης, μεταξύ των ανθρώπων που έδωσαν τέλος στη ζωή της με υποβοηθούμενη αυτοκτονία το 2025 περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας 20χρονος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα