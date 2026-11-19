Ο 22χρονος Σάμουελ έβαλε τέρμα στη ζωή του με υποβοηθούμενη αυτοκτονία την ημέρα των γενεθλίων του – Ποια ζητήματα προκύπτουν

Ο νεαρός έπασχε από σύνδρομο χρόνιας κόπωσης μετά από λοίμωξη COVID-19 – Επίσημη έκθεση καταγράφει υποβοηθούμενο θάνατο ακόμη και 20χρονου, ενώ οι περιπτώσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 267% μέσα σε τρία χρόνια