Λευχαιμία: Θεραπευτικό εμβόλιο με ελληνική υπογραφή μειώνει κατά 41% τον κίνδυνο θανάτου

Σημαντική αύξηση της επιβίωσης σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία καταγράφει μελέτη φάσης 3 – Το εμβόλιο GPS προσέφερε σχεδόν 10 επιπλέον μήνες διάμεσης επιβίωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή έγκριση από τον FDA