Λευχαιμία: Θεραπευτικό εμβόλιο με ελληνική υπογραφή μειώνει κατά 41% τον κίνδυνο θανάτου
Λευχαιμία: Θεραπευτικό εμβόλιο με ελληνική υπογραφή μειώνει κατά 41% τον κίνδυνο θανάτου
Σημαντική αύξηση της επιβίωσης σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία καταγράφει μελέτη φάσης 3 – Το εμβόλιο GPS προσέφερε σχεδόν 10 επιπλέον μήνες διάμεσης επιβίωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή έγκριση από τον FDA
Μία σημαντική εξέλιξη στη θεραπεία της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (AML) φέρνουν τα αποτελέσματα μεγάλης κλινικής μελέτης φάσης 3, σύμφωνα με τα οποία ένα νέο, θεραπευτικό εμβόλιο κατάφερε να μειώσει κατά 41% τον κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με ιδιαίτερα περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.
Πρόκειται για το galinpepimut-S (GPS), ένα ανοσοθεραπευτικό εμβόλιο που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να αναγνωρίζει και να επιτίθεται σε υπολειπόμενα λευχαιμικά κύτταρα.
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Πρόκειται για το galinpepimut-S (GPS), ένα ανοσοθεραπευτικό εμβόλιο που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να αναγνωρίζει και να επιτίθεται σε υπολειπόμενα λευχαιμικά κύτταρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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