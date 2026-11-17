Εμμονή της GenZ με την βλεφαροπλαστική – Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι μπαίνουν στο χειρουργείο
Εμμονή της GenZ με την βλεφαροπλαστική – Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι μπαίνουν στο χειρουργείο
Αύξηση 19% καταγράφουν οι βλεφαροπλαστικές στις ΗΠΑ, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο στις ηλικίες κάτω των 25 ετών - Ποιος είναι ο ρόλος των social media και των διασημοτήτων
Η εξαιρετική δημοφιλία της ρινοπλαστικής ή της αυξητικής στήθους φαίνεται πως ανήκει στον περασμένο αιώνα. Η βλεφαροπλαστική, η επέμβαση που αφαιρεί την περίσσεια δέρματος ή λίπους από τα βλέφαρα, εξελίσσεται σε μία από τις δημοφιλέστερες αισθητικές παρεμβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελώντας έναν ισχυρό ανταγωνιστή αυτών των πιο κλασικών αισθητικών επεμβάσεων. Όχι μόνο αυτό, αλλά η επιθυμία για ένα πιο ξεκούραστο βλέμμα έχει μετατεθεί σε μικρότερες ηλικίες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών που παρουσιάζει ο Independent, περίπου 119.000 βλεφαροπλαστικές πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αν και οι περισσότερες επεμβάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε άτομα άνω των 45 ετών, η μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε στην ηλικιακή ομάδα έως 25 ετών.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών που παρουσιάζει ο Independent, περίπου 119.000 βλεφαροπλαστικές πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αν και οι περισσότερες επεμβάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε άτομα άνω των 45 ετών, η μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε στην ηλικιακή ομάδα έως 25 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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