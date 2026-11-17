Εμμονή της GenZ με την βλεφαροπλαστική – Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι μπαίνουν στο χειρουργείο

Αύξηση 19% καταγράφουν οι βλεφαροπλαστικές στις ΗΠΑ, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο στις ηλικίες κάτω των 25 ετών - Ποιος είναι ο ρόλος των social media και των διασημοτήτων