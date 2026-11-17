Επικίνδυνος για την καρδιά ο πολύ παχύς λαιμός – Ακόμη και χωρίς περιττά κιλά

Μια μεζούρα και λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να προσφέρουν μία επιπλέον ένδειξη για τη μεταβολική υγεία. Δείτε ποια περίμετρος του λαιμού θεωρείται ασφαλής για την υγεία της καρδιάς