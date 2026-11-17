Επικίνδυνος για την καρδιά ο πολύ παχύς λαιμός – Ακόμη και χωρίς περιττά κιλά
Επικίνδυνος για την καρδιά ο πολύ παχύς λαιμός – Ακόμη και χωρίς περιττά κιλά
Μια μεζούρα και λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να προσφέρουν μία επιπλέον ένδειξη για τη μεταβολική υγεία. Δείτε ποια περίμετρος του λαιμού θεωρείται ασφαλής για την υγεία της καρδιάς
Στην αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, η προσοχή συχνά στρέφεται στο σωματικό βάρος, την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, μια λιγότερο συνηθισμένη μέτρηση θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον πληροφορίες για την υγεία μας: Η περίμετρος του λαιμού.
Σύμφωνα με νέα ερευνητικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association), οι άνθρωποι με μεγαλύτερη περίμετρο λαιμού είναι πιθανότερο να εμφανίζουν αντίσταση στην ινσουλίνη, μια μεταβολική διαταραχή που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη συσχέτιση παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από την περίμετρο της μέσης, που σημαίνει ότι η κατανομή του λίπους στο σώμα μπορεί να έχει εξίσου σημαντική σημασία με το συνολικό σωματικό βάρος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με νέα ερευνητικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association), οι άνθρωποι με μεγαλύτερη περίμετρο λαιμού είναι πιθανότερο να εμφανίζουν αντίσταση στην ινσουλίνη, μια μεταβολική διαταραχή που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη συσχέτιση παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από την περίμετρο της μέσης, που σημαίνει ότι η κατανομή του λίπους στο σώμα μπορεί να έχει εξίσου σημαντική σημασία με το συνολικό σωματικό βάρος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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