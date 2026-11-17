Μύτη: Πότε το επίμονο μπούκωμα κρύβει ένα πρόβλημα υγείας – Ο ειδικός εξηγεί

Από το στραβό ρινικό διάφραγμα και την αλλεργική ρινίτιδα μέχρι τους πολύποδες, ο ΩΡΛ, κ. Θεόδωρος Μπούρχας εξηγεί στο ygeiamou ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες της ρινικής απόφραξης και πώς αντιμετωπίζονται