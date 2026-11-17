Μύτη: Πότε το επίμονο μπούκωμα κρύβει ένα πρόβλημα υγείας – Ο ειδικός εξηγεί
Μύτη: Πότε το επίμονο μπούκωμα κρύβει ένα πρόβλημα υγείας – Ο ειδικός εξηγεί
Από το στραβό ρινικό διάφραγμα και την αλλεργική ρινίτιδα μέχρι τους πολύποδες, ο ΩΡΛ, κ. Θεόδωρος Μπούρχας εξηγεί στο ygeiamou ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες της ρινικής απόφραξης και πώς αντιμετωπίζονται
Το επίμονο μπούκωμα στη μύτη δεν είναι πάντα ένα αθώο σύμπτωμα. Όταν συνοδεύεται από δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια της όσφρησης, πονοκεφάλους ή έντονο ροχαλητό, χρειάζεται αξιολόγηση από ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ), καθώς μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές παθήσεις που απαιτούν ειδική αντιμετώπιση.
«Η μύτη είναι ένα όργανο με πολλαπλές και σημαντικές λειτουργίες, με βασικότερη την αναπνοή, την ενυδάτωση, τον καθαρισμό και τη θέρμανση του εισπνεόμενου αέρα. Συμπτώματα όπως επίμονο μπούκωμα, δυσκολία στην αναπνοή, ειδικά σε συνδυασμό με καταρροή, ανοσμία/υποσμία, κεφαλαλγίες, ροχαλητό, άπνοιες στον ύπνο, πρέπει να οδηγήσουν σε έλεγχο από τον ειδικό» λέει στο vidcast του ygeiamou.gr ο κ. Θεόδωρος Μπούρχας, ΩΡΛ, Διευθυντής Β’ ΩΡΛ Κλινικής του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Η μύτη είναι ένα όργανο με πολλαπλές και σημαντικές λειτουργίες, με βασικότερη την αναπνοή, την ενυδάτωση, τον καθαρισμό και τη θέρμανση του εισπνεόμενου αέρα. Συμπτώματα όπως επίμονο μπούκωμα, δυσκολία στην αναπνοή, ειδικά σε συνδυασμό με καταρροή, ανοσμία/υποσμία, κεφαλαλγίες, ροχαλητό, άπνοιες στον ύπνο, πρέπει να οδηγήσουν σε έλεγχο από τον ειδικό» λέει στο vidcast του ygeiamou.gr ο κ. Θεόδωρος Μπούρχας, ΩΡΛ, Διευθυντής Β’ ΩΡΛ Κλινικής του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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