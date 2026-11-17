Καθυστερεί η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων παχυσαρκίας – Σήμερα το πρώτο στάδιο της διαδικασίας

Η επανέναρξη του προγράμματος δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας καθυστερεί, καθώς μόλις σήμερα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες, με στόχο την κάλυψη 43.500 δικαιούχων