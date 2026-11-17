Καθυστερεί η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων παχυσαρκίας – Σήμερα το πρώτο στάδιο της διαδικασίας
Καθυστερεί η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων παχυσαρκίας – Σήμερα το πρώτο στάδιο της διαδικασίας
Η επανέναρξη του προγράμματος δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας καθυστερεί, καθώς μόλις σήμερα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες, με στόχο την κάλυψη 43.500 δικαιούχων
Ακόμη αναμένουν οι ασθενείς με παχυσαρκία την επανεκκίνηση του προγράμματος δωρεάν χορήγησης φαρμάκων που θα ξεκινούσε εντός Νοεμβρίου. Σήμερα, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τα σχετικά σκευάσματα και δεν είναι γνωστό πότε αυτές θα ολοκληρωθούν ώστε να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει και πάλι η δωρεάν χορήγηση στους δικαιούχους.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων έχει απευθύνει πρόσκληση στις δύο φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τα βασικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στη χώρα μας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τους οικονομικούς όρους και το πλαίσιο διάθεσής τους μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Στόχος είναι να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εκπτώσεις, ώστε να συνεχιστεί η χορήγηση θεραπειών σε περίπου 43.500 δικαιούχους.
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Ειδικότερα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων έχει απευθύνει πρόσκληση στις δύο φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τα βασικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στη χώρα μας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τους οικονομικούς όρους και το πλαίσιο διάθεσής τους μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Στόχος είναι να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εκπτώσεις, ώστε να συνεχιστεί η χορήγηση θεραπειών σε περίπου 43.500 δικαιούχους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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