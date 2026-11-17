6 τρόποι να μην κολλήσετε όταν όλοι στο σπίτι έχουν ίωση
6 τρόποι να μην κολλήσετε όταν όλοι στο σπίτι έχουν ίωση
Γρίπη και εποχικές ιώσεις δοκιμάζουν τις αντοχές της οικογένειας τον χειμώνα – Έξι απλές κινήσεις που μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης όταν ένα ή περισσότερα μέλη είναι άρρωστα
Ο χειμώνας είναι η εποχή που οι ιώσεις και η γρίπη κάνουν συχνότερα την εμφάνισή τους, δοκιμάζοντας τις αντοχές όλης της οικογένειας. Όταν ένα μέλος της αρρωστήσει, η ανησυχία για το ενδεχόμενο να μεταδοθεί η ίωση και στους υπόλοιπους είναι σχεδόν αναπόφευκτη.
Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καταγράφεται ανοδική τάση στις νοσοκομειακές εισαγωγές ασθενών με γρίπη, μία εξέλιξη που υπενθυμίζει την ανάγκη για προσοχή καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας των αναπνευστικών ιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καταγράφεται ανοδική τάση στις νοσοκομειακές εισαγωγές ασθενών με γρίπη, μία εξέλιξη που υπενθυμίζει την ανάγκη για προσοχή καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας των αναπνευστικών ιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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