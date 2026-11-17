Η 8χρονη Βίβιαν χρειαζόταν μία νέα βαλβίδα καρδιάς: Ο χειρουργός επισκεύασε τη δική της και άλλαξε τη ζωή της – Δείτε βίντεο
Η 8χρονη Βίβιαν χρειαζόταν μία νέα βαλβίδα καρδιάς: Ο χειρουργός επισκεύασε τη δική της και άλλαξε τη ζωή της – Δείτε βίντεο
Οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει ότι το μικρό κορίτσι χρειαζόταν αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας - Ένας καρδιοχειρουργός κατάφερε να επιδιορθώσει τη δική της, δίνοντάς της την προοπτική να μεγαλώσει χωρίς νέες επεμβάσεις
Η 8χρονη Vivian Baumgard αγαπά το ποδήλατο, το μπάσκετ, τη γυμναστική και το κολύμπι. Της αρέσει να τρέχει, να παίζει, να γελά. Να κάνει όλα όσα κάνουν τα παιδιά της ηλικίας της. Μόνο που για εκείνη τίποτα από αυτά δεν ήταν αυτονόητο.
Η μικρή γεννήθηκε με μία σοβαρή πάθηση στην καρδιά και, μεγαλώνοντας, βρέθηκε αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χρειαστεί όχι ένα, αλλά περισσότερα χειρουργεία. Μάλιστα, οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει την οικογένειά της ότι θα χρειαζόταν αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, με πιθανότητα νέων επεμβάσεων στο μέλλον.
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Η μικρή γεννήθηκε με μία σοβαρή πάθηση στην καρδιά και, μεγαλώνοντας, βρέθηκε αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χρειαστεί όχι ένα, αλλά περισσότερα χειρουργεία. Μάλιστα, οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει την οικογένειά της ότι θα χρειαζόταν αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, με πιθανότητα νέων επεμβάσεων στο μέλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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