Εγκεφαλικό επεισόδιο: Μεγαλύτερος ο κίνδυνος το τρίωρο 6-9 το πρωί – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε

Η πρωινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης και οι αλλαγές στην πήξη του αίματος δημιουργούν ένα επικίνδυνο «παράθυρο» για την εκδήλωση εγκεφαλικού επεισοδίου τις πρωινές ώρες – Τι δείχνουν οι μελέτες και πώς μπορούμε να προστατευτούμε