Εγκεφαλικό επεισόδιο: Μεγαλύτερος ο κίνδυνος το τρίωρο 6-9 το πρωί – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε
Εγκεφαλικό επεισόδιο: Μεγαλύτερος ο κίνδυνος το τρίωρο 6-9 το πρωί – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε
Η πρωινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης και οι αλλαγές στην πήξη του αίματος δημιουργούν ένα επικίνδυνο «παράθυρο» για την εκδήλωση εγκεφαλικού επεισοδίου τις πρωινές ώρες – Τι δείχνουν οι μελέτες και πώς μπορούμε να προστατευτούμε
Το πρωί είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος της ημέρας για την εκδήλωση εγκεφαλικού επεισοδίου, με τον κίνδυνο να αυξάνεται έως και κατά 72% μεταξύ 6 και 9 π.μ., σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες. Πίσω από αυτή την αυξημένη πιθανότητα βρίσκονται συγκεκριμένες βιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον οργανισμό μετά το ξύπνημα, επηρεάζοντας την αρτηριακή πίεση και την πήξη του αίματος. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί το συγκεκριμένο τρίωρο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο.
Ειδικότερα, ανάλυση του Πανεπιστημίου Rush, που δημοσιεύθηκε το 1998 και περιέλαβε σχεδόν 12.000 ασθενείς, διαπίστωσε ότι η πιθανότητα εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 72% υψηλότερη κατά το συγκεκριμένο τρίωρο, σε σύγκριση με το αναμενόμενο επίπεδο κινδύνου. Πρόκειται για στατιστική αύξηση του σχετικού κινδύνου και όχι για την απόλυτη πιθανότητα που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος.
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Ειδικότερα, ανάλυση του Πανεπιστημίου Rush, που δημοσιεύθηκε το 1998 και περιέλαβε σχεδόν 12.000 ασθενείς, διαπίστωσε ότι η πιθανότητα εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 72% υψηλότερη κατά το συγκεκριμένο τρίωρο, σε σύγκριση με το αναμενόμενο επίπεδο κινδύνου. Πρόκειται για στατιστική αύξηση του σχετικού κινδύνου και όχι για την απόλυτη πιθανότητα που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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