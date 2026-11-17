Κρεατοφάγοι ή vegans: Ποιοι έχουν πιο πλούσιο μικροβίωμα εντέρου; Η απρόσμενη απάντηση
Κρεατοφάγοι ή vegans: Ποιοι έχουν πιο πλούσιο μικροβίωμα εντέρου; Η απρόσμενη απάντηση
Οι ερευνητές περίμεναν ότι οι vegans θα είχαν μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο μικροβίωμα του εντέρου, όμως τα αποτελέσματα τους εξέπληξαν - Ποιος είναι ο ρόλος της πρωτεΐνης
Η vegan διατροφή είναι συνήθως πλούσια σε φυτικές ίνες και φυτικά συστατικά που θεωρούνται πολύτιμα για την υγεία του εντέρου. Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς ότι οι vegans θα είχαν και μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο εντερικό τους μικροβίωμα. Μια νέα μελέτη, ωστόσο, έφερε στο φως ένα απρόσμενο εύρημα, που εξέπληξε ακόμη και τους ίδιους τους ερευνητές.
Ειδικότερα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης έκαναν μια σύγκριση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος 75 vegan και 75 παμφάγων στη Δανία. Οι επιστήμονες ξεκίνησαν την έρευνα θεωρώντας ότι οι vegans πιθανότατα θα εμφάνιζαν την καλύτερη εικόνα σε όλες τις παραμέτρους. Αντί γι’ αυτό, διαπίστωσαν ότι η ποικιλομορφία των βακτηρίων του εντέρου ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερη στους vegan.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδικότερα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης έκαναν μια σύγκριση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος 75 vegan και 75 παμφάγων στη Δανία. Οι επιστήμονες ξεκίνησαν την έρευνα θεωρώντας ότι οι vegans πιθανότατα θα εμφάνιζαν την καλύτερη εικόνα σε όλες τις παραμέτρους. Αντί γι’ αυτό, διαπίστωσαν ότι η ποικιλομορφία των βακτηρίων του εντέρου ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερη στους vegan.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα