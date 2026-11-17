Κρεατοφάγοι ή vegans: Ποιοι έχουν πιο πλούσιο μικροβίωμα εντέρου; Η απρόσμενη απάντηση

Οι ερευνητές περίμεναν ότι οι vegans θα είχαν μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο μικροβίωμα του εντέρου, όμως τα αποτελέσματα τους εξέπληξαν - Ποιος είναι ο ρόλος της πρωτεΐνης