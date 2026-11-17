Γιατί αρκετοί παππούδες και γιαγιάδες «δεν κρατούν» τα εγγόνια τους – 5 λόγοι που κρατούν αποστάσεις
Γιατί αρκετοί παππούδες και γιαγιάδες «δεν κρατούν» τα εγγόνια τους – 5 λόγοι που κρατούν αποστάσεις
Γιατί ορισμένοι παππούδες και γιαγιάδες επιλέγουν να μην έχουν ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα των εγγονιών τους – Οι διαφορετικές προσδοκίες των γενεών και οι οικογενειακές σχέσεις που μπορεί να εξηγούν την απόσταση
Απόδοση: Περικλής Ματσούκης
Πολλοί Millennials και γονείς της Gen X περιμένουν από τους δικούς τους γονείς να έχουν ενεργό ρόλο στη ζωή των εγγονιών τους. Δεν συμβαίνει, όμως, πάντα αυτό. Γιατί κάποιοι παππούδες και γιαγιάδες προτιμούν να κρατούν αποστάσεις;
Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε παππούδες και γιαγιάδες να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητα των εγγονιών τους. Να τα παίρνουν από το σχολείο, να τα κρατούν όταν οι γονείς εργάζονται, να περνούν μαζί τους τα Σαββατοκύριακα ή να τα φιλοξενούν στις διακοπές. Για πολλές οικογένειες, αυτή η βοήθεια είναι πολύτιμη και συχνά απαραίτητη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πολλοί Millennials και γονείς της Gen X περιμένουν από τους δικούς τους γονείς να έχουν ενεργό ρόλο στη ζωή των εγγονιών τους. Δεν συμβαίνει, όμως, πάντα αυτό. Γιατί κάποιοι παππούδες και γιαγιάδες προτιμούν να κρατούν αποστάσεις;
Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε παππούδες και γιαγιάδες να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητα των εγγονιών τους. Να τα παίρνουν από το σχολείο, να τα κρατούν όταν οι γονείς εργάζονται, να περνούν μαζί τους τα Σαββατοκύριακα ή να τα φιλοξενούν στις διακοπές. Για πολλές οικογένειες, αυτή η βοήθεια είναι πολύτιμη και συχνά απαραίτητη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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