Πόνος: Ο διπλός σύμμαχος για αποτελεσματικότερη ανακούφιση – Δρα σε λίγα λεπτά

Από τον πονοκέφαλο και τους μυϊκούς πόνους μέχρι τις ενοχλήσεις της περιόδου, ο πόνος μπορεί να διαταράξει την καθημερινότητά μας