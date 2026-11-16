Σε ποιες χώρες οι πολίτες έχουν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο – Η Ελλάδα στο top 5
Σε ποιες χώρες οι πολίτες έχουν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο – Η Ελλάδα στο top 5
Οι Έλληνες αφιερώνουν 5 ώρες και 35 λεπτά την ημέρα στην αναψυχή, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ – Τι δείχνει η κατάταξη για την παραγωγικότητα
Στην τέταρτη θέση ανάμεσα σε 34 χώρες ως προς τον ελεύθερο χρόνο κατατάσσεται η Ελλάδα, με 335 λεπτά, δηλαδή 5 ώρες και 35 λεπτά, την ημέρα. Σύμφωνα με το Visual Capitalist, που αξιοποίησε τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μόλις 19 λεπτά τη χωρίζουν από τη Νορβηγία, που βρίσκεται στην κορυφή.
Η κατάταξη αφορά άτομα 15 έως 64 ετών και καταγράφει πόσο αφιερώνουν σε δραστηριότητες αναψυχής, από την τηλεόραση μέχρι τις στιγμές με φίλους και οικογένεια. Τα δεδομένα κάθε χώρας προέρχονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη εθνική έρευνα και δεν αφορούν όλα το ίδιο έτος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η κατάταξη αφορά άτομα 15 έως 64 ετών και καταγράφει πόσο αφιερώνουν σε δραστηριότητες αναψυχής, από την τηλεόραση μέχρι τις στιγμές με φίλους και οικογένεια. Τα δεδομένα κάθε χώρας προέρχονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη εθνική έρευνα και δεν αφορούν όλα το ίδιο έτος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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