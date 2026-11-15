Η ανάπαυση αποτελεί μια θεμελιώδη βιολογική λειτουργία, κρίσιμης σημασίας για τη σωματική και πνευματική αναζωογόνηση, τη ρύθμιση των μεταβολικών διεργασιών, την εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και τη διατήρηση των γνωστικών ικανοτήτων.«Η υγιεινή του ύπνου δεν περιορίζεται μόνο στη χρονική του έκταση, αλλά περιλαμβάνει επίσης την ποιότητα, τη συνέπεια και τη ρυθμικότητά του, καθώς και την κατάλληλη χρονική τοποθέτηση. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης λαμβάνουν χώρα κρίσιμες νευροενδοκρινικές και μεταβολικές διεργασίες, οι οποίες επιδρούν στη ρύθμιση της γλυκόζης και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη», αναφέρουν ο κ. Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος – Διαβητολόγος και η κ. Τζεσιάνα Μπέλη, Ψυχολόγος Διαβητολογικού Κέντρου, Metropolitan Hospital και συνεχίζουν εξηγώντας πώς αλληλοεπιδρούν ο ύπνος με τον σακχαρώδη διαβήτη.Διαβάστε περισσότερα στο