Ποια αντικαταθλιπτικά φάρμακα δε βοηθούν μόνο στην υποχώρηση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, αλλά συμβάλλουν και στη διατήρηση της βελτίωσης σε βάθος χρόνου; Νέα μεγάλη διεθνής μελέτη ανέδειξε τρεις δραστικές ουσίες με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα