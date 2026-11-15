Κατάθλιψη: Μελέτη σε 30.000 ασθενείς αποκαλύπτει τα 3 πιο αποτελεσματικά αντικαταθλιπτικά
Κατάθλιψη: Μελέτη σε 30.000 ασθενείς αποκαλύπτει τα 3 πιο αποτελεσματικά αντικαταθλιπτικά
Ποια αντικαταθλιπτικά φάρμακα δε βοηθούν μόνο στην υποχώρηση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, αλλά συμβάλλουν και στη διατήρηση της βελτίωσης σε βάθος χρόνου; Νέα μεγάλη διεθνής μελέτη ανέδειξε τρεις δραστικές ουσίες με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα
Η κατάθλιψη επηρεάζει σχεδόν το 6% του παγκόσμιου πληθυσμού, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ψυχική υγεία. Για πολλούς, η αντιμετώπισή της δεν ολοκληρώνεται όταν αρχίσουν να υποχωρούν τα συμπτώματα. Η συνέχιση της αντικαταθλιπτικής αγωγής μπορεί να είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, για να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής και να διατηρηθεί η θεραπευτική ανταπόκριση.
Ωστόσο, ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Ποια αντικαταθλιπτικά είναι αποτελεσματικά τόσο στην αρχική αντιμετώπιση της κατάθλιψης, όσο και στη μακροχρόνια διατήρηση της βελτίωσης; Την απάντηση επιχείρησε να δώσει μια διεθνής ερευνητική ομάδα, πραγματοποιώντας την πρώτη μεγάλης κλίμακας μελέτη που συνέκρινε διαφορετικά αντικαταθλιπτικά φάρμακα ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο The Lancet Psychiatry.
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Ωστόσο, ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Ποια αντικαταθλιπτικά είναι αποτελεσματικά τόσο στην αρχική αντιμετώπιση της κατάθλιψης, όσο και στη μακροχρόνια διατήρηση της βελτίωσης; Την απάντηση επιχείρησε να δώσει μια διεθνής ερευνητική ομάδα, πραγματοποιώντας την πρώτη μεγάλης κλίμακας μελέτη που συνέκρινε διαφορετικά αντικαταθλιπτικά φάρμακα ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο The Lancet Psychiatry.
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