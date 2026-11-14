Γονείς: Τι να γνωρίζετε για τα πιο συχνά ΩΡΛ προβλήματα των παιδιών – Η ειδικός εξηγεί
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Αμυγδαλίτιδα Ανατολή Παταρίδου Αναπνευστικές λοιμώξεις Ιγμορίτιδα Κρεατάκια

Γονείς: Τι να γνωρίζετε για τα πιο συχνά ΩΡΛ προβλήματα των παιδιών – Η ειδικός εξηγεί

Ωτίτιδα, αμυγδαλίτιδα, κρεατάκια, ιγμορίτιδα: Ποια συμπτώματα πρέπει να σας κινητοποιήσουν, πώς γίνεται η διάγνωση και πότε χρειάζεται χειρουργείο - Η γιατρός εξηγεί

Γονείς: Τι να γνωρίζετε για τα πιο συχνά ΩΡΛ προβλήματα των παιδιών – Η ειδικός εξηγεί
ygeiamou.gr team
*Γράφει η Δρ. Ανατολή Παταρίδου Xειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) Κεφαλής & Τραχήλου

Τα ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα στην παιδική ηλικία είναι πολλά:

Ωτίτιδες: Οξεία μέση ωτίτιδα ή εκκριτική ωτίτιδα
Αμυγδαλίτιδες ή υπερτροφικές αμυγδαλές ή βραγχιακή κύστη ή αμυγδαλές
Υπερτροφικά κρεατάκια
Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου
Πιο σπάνια, η ατρησία ρινικής χοάνης

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ygeiamou.gr team
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