Γονείς: Τι να γνωρίζετε για τα πιο συχνά ΩΡΛ προβλήματα των παιδιών – Η ειδικός εξηγεί
Γονείς: Τι να γνωρίζετε για τα πιο συχνά ΩΡΛ προβλήματα των παιδιών – Η ειδικός εξηγεί
Ωτίτιδα, αμυγδαλίτιδα, κρεατάκια, ιγμορίτιδα: Ποια συμπτώματα πρέπει να σας κινητοποιήσουν, πώς γίνεται η διάγνωση και πότε χρειάζεται χειρουργείο - Η γιατρός εξηγεί
*Γράφει η Δρ. Ανατολή Παταρίδου Xειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) Κεφαλής & Τραχήλου
Τα ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα στην παιδική ηλικία είναι πολλά:
Ωτίτιδες: Οξεία μέση ωτίτιδα ή εκκριτική ωτίτιδα
Αμυγδαλίτιδες ή υπερτροφικές αμυγδαλές ή βραγχιακή κύστη ή αμυγδαλές
Υπερτροφικά κρεατάκια
Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου
Πιο σπάνια, η ατρησία ρινικής χοάνης
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα στην παιδική ηλικία είναι πολλά:
Ωτίτιδες: Οξεία μέση ωτίτιδα ή εκκριτική ωτίτιδα
Αμυγδαλίτιδες ή υπερτροφικές αμυγδαλές ή βραγχιακή κύστη ή αμυγδαλές
Υπερτροφικά κρεατάκια
Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου
Πιο σπάνια, η ατρησία ρινικής χοάνης
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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