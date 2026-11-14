400.000 νοικοκυριά καλύπτουν από την τσέπη τους τις δαπάνες υγείας – Πόσα πληρώνουν οι ασθενείς σε φάρμακα
400.000 νοικοκυριά καλύπτουν από την τσέπη τους τις δαπάνες υγείας – Πόσα πληρώνουν οι ασθενείς σε φάρμακα
Η οικονομική επιβάρυνση των ασθενών στην Ελλάδα για υπηρεσίες υγείας παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με 400.000 νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν καταστροφκές δαπάνες το 2023, ενώ οι ιδιωτικές πληρωμές για φάρμακα να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε 12 χρόνια
Σημαντική είναι η οικονομική επιβάρυνση των ασθενών σε φάρμακα και πρόσβαση σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Είναι χαρακτηριστικό ότι 400.000 νοικοκυριά αντιμετώπισαν το 2023 καταστροφικές δαπάνες υγείας.
Τα παραπάνω αναδείχθηκαν στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών που διοργάνωσε η Ένωση Ασθενών Ελλάδος και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ιδιωτικές Δαπάνες – Οικονομική Επιβάρυνση Ασθενή», υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Υγείας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαράλαμπου Οικονόμου.
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Τα παραπάνω αναδείχθηκαν στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών που διοργάνωσε η Ένωση Ασθενών Ελλάδος και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ιδιωτικές Δαπάνες – Οικονομική Επιβάρυνση Ασθενή», υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Υγείας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαράλαμπου Οικονόμου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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