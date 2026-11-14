400.000 νοικοκυριά καλύπτουν από την τσέπη τους τις δαπάνες υγείας – Πόσα πληρώνουν οι ασθενείς σε φάρμακα

Η οικονομική επιβάρυνση των ασθενών στην Ελλάδα για υπηρεσίες υγείας παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με 400.000 νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν καταστροφκές δαπάνες το 2023, ενώ οι ιδιωτικές πληρωμές για φάρμακα να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε 12 χρόνια