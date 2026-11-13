«Νόμιζα ότι τα ήξερα όλα»: Η εξομολόγηση ενός πατέρα όταν η 7χρονη κόρη του διαγνώστηκε με διαβήτη

Ο Βασίλης Τσιατσιάμης, που πέρυσι είπε «δεν είμαι ο διαβήτης μου» εννοώντας ότι τη ζωή του δεν την ορίζει η ασθένεια, μιλά φέτος ως πατέρας, μετά τη διάγνωση της επτάχρονης κόρης του.Πέρυσι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, ο Βασίλης Τσιατσιάμης μίλησε στην κάμερα για τη ζωή του με τον διαβήτη και είπε τη φράση «δεν είμαι ο διαβήτης μου». Φέτος επιστρέφει με ένα νέο βίντεο ενός λεπτού, αυτή τη φορά ως πατέρας. Η κόρη του Λουίζα διαγνώστηκε με σακχαρώδη διαβήτη δύο μέρες μετά τα έβδομα γενέθλιά της.Διαβάστε περισσότερα στο