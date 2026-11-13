«Νόμιζα ότι τα ήξερα όλα»: Η εξομολόγηση ενός πατέρα όταν η 7χρονη κόρη του διαγνώστηκε με διαβήτη
«Νόμιζα ότι τα ήξερα όλα»: Η εξομολόγηση ενός πατέρα όταν η 7χρονη κόρη του διαγνώστηκε με διαβήτη
Ζει 26 χρόνια με διαβήτη, αλλά η διάγνωση της 7χρονης κόρης του τον έκανε να δει τη νόσο διαφορετικά - Το συγκινητικό μήνυμα ενός πατέρα
Ο Βασίλης Τσιατσιάμης, που πέρυσι είπε «δεν είμαι ο διαβήτης μου» εννοώντας ότι τη ζωή του δεν την ορίζει η ασθένεια, μιλά φέτος ως πατέρας, μετά τη διάγνωση της επτάχρονης κόρης του.
Πέρυσι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, ο Βασίλης Τσιατσιάμης μίλησε στην κάμερα για τη ζωή του με τον διαβήτη και είπε τη φράση «δεν είμαι ο διαβήτης μου». Φέτος επιστρέφει με ένα νέο βίντεο ενός λεπτού, αυτή τη φορά ως πατέρας. Η κόρη του Λουίζα διαγνώστηκε με σακχαρώδη διαβήτη δύο μέρες μετά τα έβδομα γενέθλιά της.
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Πέρυσι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, ο Βασίλης Τσιατσιάμης μίλησε στην κάμερα για τη ζωή του με τον διαβήτη και είπε τη φράση «δεν είμαι ο διαβήτης μου». Φέτος επιστρέφει με ένα νέο βίντεο ενός λεπτού, αυτή τη φορά ως πατέρας. Η κόρη του Λουίζα διαγνώστηκε με σακχαρώδη διαβήτη δύο μέρες μετά τα έβδομα γενέθλιά της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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