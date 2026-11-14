Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τι πρέπει να περιλαμβάνει – Δείτε βίντεο
Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τι πρέπει να περιλαμβάνει – Δείτε βίντεο
Τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης, σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρες, κλήση για εκκένωση από το 112 κ.α.), προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης.
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