Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τι πρέπει να περιλαμβάνει – Δείτε βίντεο
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Έκτακτη Ανάγκη Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ)

Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τι πρέπει να περιλαμβάνει – Δείτε βίντεο

Τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης, σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τι πρέπει να περιλαμβάνει – Δείτε βίντεο
ygeiamou.gr team
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρες, κλήση για εκκένωση από το 112 κ.α.), προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης.

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ygeiamou.gr team
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