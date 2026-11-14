Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τι πρέπει να περιλαμβάνει – Δείτε βίντεο

Τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης, σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό