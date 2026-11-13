Καινοτομία: Τεστ αίματος «πιάνει» τον καρκίνο ωοθηκών σε πρώιμο στάδιο – 4 συμπτώματα SOS
YGEIAMOU.GR
Εξέταση αίματος Καρκίνος ωοθηκών

Καινοτομία: Τεστ αίματος «πιάνει» τον καρκίνο ωοθηκών σε πρώιμο στάδιο – 4 συμπτώματα SOS

Μελέτη στο Nature Medicine ανοίγει τον δρόμο για τον εντοπισμό της νόσου ίσως και χρόνια νωρίτερα, από τη φάση της προκαρκινικής αλλοίωσης – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες

Καινοτομία: Τεστ αίματος «πιάνει» τον καρκίνο ωοθηκών σε πρώιμο στάδιο – 4 συμπτώματα SOS
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένα απλό τεστ αίματος θα μπορούσε κάποια μέρα να εντοπίζει τα πρώτα ίχνη του καρκίνου των ωοθηκών, πολύ πριν εκδηλωθεί.

Ερευνητές του νοσοκομείου Hoag στην Καλιφόρνια εντόπισαν ένα μοριακό σήμα που προδίδει μια μικροσκοπική προκαρκινική αλλοίωση των σαλπίγγων, γνωστή ως STIC, από την οποία προέρχεται ο υψηλού βαθμού ορώδης τύπος της νόσου. Όπως μεταδίδει το Bioengineer.org, η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, είναι η πρώτη παγκοσμίως που καταφέρνει να διακρίνει το STIC πριν μετατραπεί σε διηθητικό καρκίνο.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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