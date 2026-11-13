Καινοτομία: Τεστ αίματος «πιάνει» τον καρκίνο ωοθηκών σε πρώιμο στάδιο – 4 συμπτώματα SOS

Μελέτη στο Nature Medicine ανοίγει τον δρόμο για τον εντοπισμό της νόσου ίσως και χρόνια νωρίτερα, από τη φάση της προκαρκινικής αλλοίωσης – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες