Μεταμόσχευση κερατοειδούς: Η επέμβαση που χαρίζει ξανά καθαρή όραση – Πότε χρειάζεται
Μεταμόσχευση κερατοειδούς: Η επέμβαση που χαρίζει ξανά καθαρή όραση – Πότε χρειάζεται
Με τις σύγχρονες τεχνικές, πολλοί ασθενείς ανακτούν την όρασή τους ταχύτερα, με μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών και καλύτερη ποιότητα ζωής, εξηγεί ο κ. Νικόλαος Ζιάκας, Καθηγητής Οφθαλμολογίας Α.Π.Θ., Συνεργάτης της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης, Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Μεταμόσχευσης Ιστών Κερατοειδούς του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Η μεταμόσχευση κερατοειδούς (κερατοπλαστική) είναι μια από τις πιο επιτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις μεταμόσχευσης ιστού που εφαρμόζονται σήμερα. Ο κερατοειδής είναι το διαφανές «τζάμι» στο μπροστινό μέρος του ματιού, μέσα από το οποίο περνά το φως για να φτάσει στον αμφιβληστροειδή. Όταν αυτός ο ιστός θολώσει, παραμορφωθεί ή πάθει βλάβη, η όραση επηρεάζεται σοβαρά και, σε πολλές περιπτώσεις, η λύση είναι η αντικατάστασή του με ιστό από δότη.
Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται μεταμόσχευση κερατοειδούς
Οι πιο συχνές αιτίες περιλαμβάνουν τον κερατόκωνο (προοδευτική λέπτυνση και παραμόρφωση του κερατοειδή, συχνά σε νέους ανθρώπους), ουλές από τραυματισμούς ή λοιμώξεις, οίδημα λόγω δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου (του εσωτερικού στρώματος κυττάρων που διατηρεί τον κερατοειδή διαυγή, όπως στη νόσο Fuchs), επιπλοκές από προηγούμενες επεμβάσεις, καθώς και σπάνιες περιπτώσεις απόρριψης προηγούμενου μοσχεύματος στις οποίες χρειάζεται επανάληψη.
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Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται μεταμόσχευση κερατοειδούς
Οι πιο συχνές αιτίες περιλαμβάνουν τον κερατόκωνο (προοδευτική λέπτυνση και παραμόρφωση του κερατοειδή, συχνά σε νέους ανθρώπους), ουλές από τραυματισμούς ή λοιμώξεις, οίδημα λόγω δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου (του εσωτερικού στρώματος κυττάρων που διατηρεί τον κερατοειδή διαυγή, όπως στη νόσο Fuchs), επιπλοκές από προηγούμενες επεμβάσεις, καθώς και σπάνιες περιπτώσεις απόρριψης προηγούμενου μοσχεύματος στις οποίες χρειάζεται επανάληψη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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