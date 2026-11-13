Αιμοδοσία: Θεαματική αύξηση νέων εθελοντών 18-25 ετών μέσα σε 2 χρόνια
Αιμοδοσία: Θεαματική αύξηση νέων εθελοντών 18-25 ετών μέσα σε 2 χρόνια
Η εθελοντική αιμοδοσία κερδίζει όλο και περισσότερο τη νέα γενιά, με τους αιμοδότες ηλικίας 18-25 ετών να αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας το 16,13% το 2026
Τα χαμόγελα των φοιτητών στην πρόσφατη διήμερη αιμοδοσία που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), σε συνεργασία με τη φοιτητική εθελοντική ομάδα «Αιμοπετάλιο», στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, αποτυπώνουν κάτι παραπάνω από μια επιτυχημένη δράση κοινωνικής προσφοράς. Μια αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στην εθελοντική αιμοδοσία. Η νέα γενιά είναι πολύ πιο πρόθυμη πλέον σε προσφορά αίματος, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την αύξηση των αποθεμάτων στη χώρα μας.
Τα στοιχεία του ΕΚΕΑ είναι ενδεικτικά αυτής της μεταστροφής. Το ποσοστό των αιμοδοτών ηλικίας 18-25 ετών, που το 2024 αντιστοιχούσε στο 10,84% του συνόλου, αυξήθηκε το 2026 στο 16,13%. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 10.000 νέους εθελοντές αιμοδότες μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη, που δείχνει ότι η αιμοδοσία δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά υπόθεση των μεγαλύτερων ηλικιών ή μια πράξη που ενεργοποιείται μόνο όταν κινδυνεύει ένας συγγενής ή φίλος.
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Τα στοιχεία του ΕΚΕΑ είναι ενδεικτικά αυτής της μεταστροφής. Το ποσοστό των αιμοδοτών ηλικίας 18-25 ετών, που το 2024 αντιστοιχούσε στο 10,84% του συνόλου, αυξήθηκε το 2026 στο 16,13%. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 10.000 νέους εθελοντές αιμοδότες μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη, που δείχνει ότι η αιμοδοσία δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά υπόθεση των μεγαλύτερων ηλικιών ή μια πράξη που ενεργοποιείται μόνο όταν κινδυνεύει ένας συγγενής ή φίλος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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