Αιμοδοσία: Θεαματική αύξηση νέων εθελοντών 18-25 ετών μέσα σε 2 χρόνια

Η εθελοντική αιμοδοσία κερδίζει όλο και περισσότερο τη νέα γενιά, με τους αιμοδότες ηλικίας 18-25 ετών να αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας το 16,13% το 2026