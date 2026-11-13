Καρκίνος παγκρέατος: Πώς εξασφαλίστηκε στην Ελλάδα το νέο φάρμακο και πόσο κόστισε
Καρκίνος παγκρέατος: Πώς εξασφαλίστηκε στην Ελλάδα το νέο φάρμακο και πόσο κόστισε
Νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα, προσφέροντας σημαντική αύξηση της επιβίωσης και του χρόνου χωρίς επιδείνωση της νόσου
Μια σημαντική εξέλιξη για τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος ευνοεί και τους Έλληνες ασθενείς, καθώς ένα νέο φάρμακο, η δαραξονρασίμπη (daraxonrasib), είναι πλέον διαθέσιμο και χορηγείται δωρεάν μέσω του συστήματος υγείας. Οι πρώτοι Έλληνες ασθενείς έχουν ήδη λάβει τη θεραπεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση μιας από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου.
Πρόκειται για μια νόσο με ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση όταν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, στην οποία η θεραπευτική πρόοδος παρέμενε για χρόνια περιορισμένη. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η νέα θεραπεία, η οποία χορηγείται από το στόμα σε μορφή χαπιού, έδειξε σε κλινική μελέτη φάσης 3 σημαντική βελτίωση της επιβίωσης, καθώς και του χρόνου μέχρι την επιδείνωση της νόσου, σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οφέλη αντιστοιχούν σε διπλασιασμό των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, ενώ το προφίλ τοξικότητας χαρακτηρίζεται ενθαρρυντικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται για μια νόσο με ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση όταν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, στην οποία η θεραπευτική πρόοδος παρέμενε για χρόνια περιορισμένη. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η νέα θεραπεία, η οποία χορηγείται από το στόμα σε μορφή χαπιού, έδειξε σε κλινική μελέτη φάσης 3 σημαντική βελτίωση της επιβίωσης, καθώς και του χρόνου μέχρι την επιδείνωση της νόσου, σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οφέλη αντιστοιχούν σε διπλασιασμό των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, ενώ το προφίλ τοξικότητας χαρακτηρίζεται ενθαρρυντικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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