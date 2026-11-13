Καρκίνος παγκρέατος: Πώς εξασφαλίστηκε στην Ελλάδα το νέο φάρμακο και πόσο κόστισε

Νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα, προσφέροντας σημαντική αύξηση της επιβίωσης και του χρόνου χωρίς επιδείνωση της νόσου