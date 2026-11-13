Διαβήτης: Η νόσος που αφορά 1 στους 9 ανθρώπους παγκοσμίως – 7 κανόνες που κάνουν τη διαφορά

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια σοβαρή χρόνια νόσος που δεν αφορά μόνο το σάκχαρο και δεν πρέπει να υποτιμάται. Ευτυχώς, σήμερα μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα από ποτέ