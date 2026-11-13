Τι σημαίνει η πρόσβαση 50.000 ασθενών σε σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης – Ποιες είναι οι εγκεκριμένες ενδείξεις

Η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος Crohn και η δευτερογενής αϋπνία προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα. Οι νέες ενδείξεις αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενών και η χορήγηση γίνεται με ιατρική αξιολόγηση, ως συμπληρωματική θεραπευτική επιλογή