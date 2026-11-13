Τι σημαίνει η πρόσβαση 50.000 ασθενών σε σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης – Ποιες είναι οι εγκεκριμένες ενδείξεις
Τι σημαίνει η πρόσβαση 50.000 ασθενών σε σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης – Ποιες είναι οι εγκεκριμένες ενδείξεις
Η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος Crohn και η δευτερογενής αϋπνία προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα. Οι νέες ενδείξεις αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενών και η χορήγηση γίνεται με ιατρική αξιολόγηση, ως συμπληρωματική θεραπευτική επιλογή
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Περίπου 50.000 ασθενείς στην Ελλάδα έχουν πλέον πρόσβαση σε σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης μέσω της θεσμοθετημένης οδού, σύμφωνα με την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Παράλληλα, το πεδίο των εγκεκριμένων ενδείξεων διευρύνεται και η εγχώρια παραγωγή αυξάνει τα διαθέσιμα σκευάσματα.
Η ανακοίνωση έγινε με ανάρτηση του υπουργού στις 23 Οκτωβρίου, με αφορμή την έναρξη διάθεσης προϊόντων από δεύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής. Σύμφωνα με τον ίδιο, σύντομα θα ακολουθήσει και τρίτη. Για τους ασθενείς, αυτό σημαίνει περισσότερες επιλογές σκευασμάτων στα φαρμακεία, από περισσότερους Έλληνες παραγωγούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Περίπου 50.000 ασθενείς στην Ελλάδα έχουν πλέον πρόσβαση σε σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης μέσω της θεσμοθετημένης οδού, σύμφωνα με την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Παράλληλα, το πεδίο των εγκεκριμένων ενδείξεων διευρύνεται και η εγχώρια παραγωγή αυξάνει τα διαθέσιμα σκευάσματα.
Η ανακοίνωση έγινε με ανάρτηση του υπουργού στις 23 Οκτωβρίου, με αφορμή την έναρξη διάθεσης προϊόντων από δεύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής. Σύμφωνα με τον ίδιο, σύντομα θα ακολουθήσει και τρίτη. Για τους ασθενείς, αυτό σημαίνει περισσότερες επιλογές σκευασμάτων στα φαρμακεία, από περισσότερους Έλληνες παραγωγούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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