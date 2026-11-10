Δύο «αιώνια χημικά» συνδέονται με επιθετικό καρκίνο μαστού – Τι αποκαλύπτει η «μελέτη των αδελφών»

Βρίσκονται σε αντικολλητικά σκεύη, αδιάβροχα ρούχα και συσκευασίες τροφίμων - Τι έδειξε μεγάλη αμερικανική μελέτη για τη σχέση τους με τη νόσο