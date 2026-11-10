Δύο «αιώνια χημικά» συνδέονται με επιθετικό καρκίνο μαστού – Τι αποκαλύπτει η «μελέτη των αδελφών»
Δύο «αιώνια χημικά» συνδέονται με επιθετικό καρκίνο μαστού – Τι αποκαλύπτει η «μελέτη των αδελφών»
Βρίσκονται σε αντικολλητικά σκεύη, αδιάβροχα ρούχα και συσκευασίες τροφίμων - Τι έδειξε μεγάλη αμερικανική μελέτη για τη σχέση τους με τη νόσο
Δύο από τα πιο διαδεδομένα «αιώνια χημικά» συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για μια επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού, υποστηρίζει μελέτη των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH) στο Journal of Clinical Oncology. Γυναίκες με υψηλά επίπεδα PFOA και PFOS στο αίμα εμφάνισαν συχνότερα ER-αρνητικούς όγκους, χωρίς όμως να αυξάνεται ο συνολικός κίνδυνος για τη νόσο.
Οι υπερ- και πολυφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) βρίσκονται σε αντικολλητικά σκεύη, αδιάβροχα υφάσματα, συσκευασίες τροφίμων και πλήθος άλλων προϊόντων. Επειδή δεν διασπώνται εύκολα στο περιβάλλον και παραμένουν για χρόνια στον οργανισμό, έχουν χαρακτηριστεί «αιώνιες». Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) έχει ταξινομήσει το PFOA ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο και το PFOS ως πιθανώς καρκινογόνο.
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Οι υπερ- και πολυφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) βρίσκονται σε αντικολλητικά σκεύη, αδιάβροχα υφάσματα, συσκευασίες τροφίμων και πλήθος άλλων προϊόντων. Επειδή δεν διασπώνται εύκολα στο περιβάλλον και παραμένουν για χρόνια στον οργανισμό, έχουν χαρακτηριστεί «αιώνιες». Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) έχει ταξινομήσει το PFOA ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο και το PFOS ως πιθανώς καρκινογόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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