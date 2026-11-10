Ανακαλύψτε τα οφέλη ενός ζεστού μπάνιου σε καρδιά και διάθεση – Καλύτερο από σάουνα λέει η επιστήμη

Ξεχάστε για λίγο τις σάουνες και τα πολυτελή spa - Ένα ζεστό μπάνιο μπορεί να ωφελήσει την κυκλοφορία του αίματος, την αρτηριακή πίεση και τη διάθεση, όπως δείχνουν επιστημονικές μελέτες