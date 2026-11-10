Ανακαλύψτε τα οφέλη ενός ζεστού μπάνιου σε καρδιά και διάθεση – Καλύτερο από σάουνα λέει η επιστήμη
Ανακαλύψτε τα οφέλη ενός ζεστού μπάνιου σε καρδιά και διάθεση – Καλύτερο από σάουνα λέει η επιστήμη
Ξεχάστε για λίγο τις σάουνες και τα πολυτελή spa - Ένα ζεστό μπάνιο μπορεί να ωφελήσει την κυκλοφορία του αίματος, την αρτηριακή πίεση και τη διάθεση, όπως δείχνουν επιστημονικές μελέτες
Μία κουραστική ημέρα φτάνει στο τέλος της. Οι υποχρεώσεις έχουν τελειώσει, το κινητό εξακολουθεί να χτυπά και το μυαλό αρνείται να κατεβάσει ταχύτητα. Τι θα λέγατε να κλείσετε την πόρτα του μπάνιου, να γεμίσετε την μπανιέρα με ζεστό νερό και να αφιερώσετε λίγη ώρα αποκλειστικά στον εαυτό σας; Αυτή η μικρή πολυτέλεια της καθημερινότητας μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από μερικές στιγμές χαλάρωσης.
Σε μία εποχή που η βιομηχανία της ευεξίας γνωρίζει τεράστια άνθηση και οι σάουνες, τα spa και οι εξειδικευμένες θεραπείες χαλάρωσης αποκτούν ολοένα περισσότερους συμμάχους, οι επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους σε κάτι πολύ πιο απλό και προσιτό: Το ζεστό μπάνιο στο σπίτι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε μία εποχή που η βιομηχανία της ευεξίας γνωρίζει τεράστια άνθηση και οι σάουνες, τα spa και οι εξειδικευμένες θεραπείες χαλάρωσης αποκτούν ολοένα περισσότερους συμμάχους, οι επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους σε κάτι πολύ πιο απλό και προσιτό: Το ζεστό μπάνιο στο σπίτι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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