Τα 4 νοσοκομεία της επαρχίας που «φορτώνουν» με ράντζα το ΕΣΥ στην Αττική

Οι διακομιδές περίπου 530 ασθενών από 4 περιοχές της Περιφέρειας προς τα νοσοκομεία της Αθήνας σε λιγότερο από δύο μήνες επιβαρύνουν σημαντικά το ήδη πιεσμένο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ