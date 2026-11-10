Τα 4 νοσοκομεία της επαρχίας που «φορτώνουν» με ράντζα το ΕΣΥ στην Αττική
Τα 4 νοσοκομεία της επαρχίας που «φορτώνουν» με ράντζα το ΕΣΥ στην Αττική
Οι διακομιδές περίπου 530 ασθενών από 4 περιοχές της Περιφέρειας προς τα νοσοκομεία της Αθήνας σε λιγότερο από δύο μήνες επιβαρύνουν σημαντικά το ήδη πιεσμένο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ
Μια επιπλέον, λιγότερο ορατή, πηγή πίεσης για τα νοσοκομεία της Αττικής αναδεικνύεται μέσα από τα στοιχεία των διακομιδών του ΕΚΑΒ από την περιφέρεια. Πρόκειται για περιστατικά που ξεκινούν από περιοχές εκτός πρωτεύουσας, αλλά καταλήγουν στα νοσοκομεία της Αθήνας, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη απαιτητικές εφημερίες και συμβάλλοντας στη συσσώρευση ασθενών, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να αναπτύσσονται ράντζα (επικουρικές κλίνες) στους διαδρόμους.
Τα στοιχεία από τις περιοχές της Θήβας, της Λιβαδειάς, της Χαλκίδας και της Κορίνθου είναι ενδεικτικά της έκτασης του παραπάνω φαινομένου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr, κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν περίπου 530 επείγουσες διακομιδές προς νοσοκομεία της Αθήνας. Με άλλα λόγια, σχεδόν 10 ασθενείς την ημέρα μεταφέρονταν στην πρωτεύουσα από τις συγκεκριμένες περιοχές, αναζητώντας νοσοκομειακή περίθαλψη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα στοιχεία από τις περιοχές της Θήβας, της Λιβαδειάς, της Χαλκίδας και της Κορίνθου είναι ενδεικτικά της έκτασης του παραπάνω φαινομένου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr, κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν περίπου 530 επείγουσες διακομιδές προς νοσοκομεία της Αθήνας. Με άλλα λόγια, σχεδόν 10 ασθενείς την ημέρα μεταφέρονταν στην πρωτεύουσα από τις συγκεκριμένες περιοχές, αναζητώντας νοσοκομειακή περίθαλψη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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