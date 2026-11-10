Πρωτεΐνη από τροφές ή συμπληρώματα; Η διαιτολόγος λύνει το δίλημμα
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Φλώρα Λουκιανού Πρωτεΐνη

Πρωτεΐνη από τροφές ή συμπληρώματα; Η διαιτολόγος λύνει το δίλημμα

Πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε πραγματικά, ποιες τροφές την προσφέρουν και σε ποιες περιπτώσεις ένα ρόφημα σε σκόνη μπορεί να βοηθήσει; Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος, απαντά

Πρωτεΐνη από τροφές ή συμπληρώματα; Η διαιτολόγος λύνει το δίλημμα
ygeiamou.gr team
Το τελευταίο διάστημα, η πρωτεΐνη έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα στον χώρο της διατροφής. Από προϊόντα εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι ροφήματα και συμπληρώματα σε σκόνη, η αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης φαίνεται να απασχολεί όλο και περισσότερο το κοινό.

Είναι, όμως, απαραίτητο να επιλέγουμε προϊόντα με περισσότερη πρωτεΐνη ή να καταναλώνουμε συμπληρώματα πρωτεΐνης; Ποια επιλογή είναι τελικά καλύτερη για την υγεία μας;

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ygeiamou.gr team
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