Πρωτεΐνη από τροφές ή συμπληρώματα; Η διαιτολόγος λύνει το δίλημμα
Πρωτεΐνη από τροφές ή συμπληρώματα; Η διαιτολόγος λύνει το δίλημμα
Πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε πραγματικά, ποιες τροφές την προσφέρουν και σε ποιες περιπτώσεις ένα ρόφημα σε σκόνη μπορεί να βοηθήσει; Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος, απαντά
Το τελευταίο διάστημα, η πρωτεΐνη έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα στον χώρο της διατροφής. Από προϊόντα εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι ροφήματα και συμπληρώματα σε σκόνη, η αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης φαίνεται να απασχολεί όλο και περισσότερο το κοινό.
Είναι, όμως, απαραίτητο να επιλέγουμε προϊόντα με περισσότερη πρωτεΐνη ή να καταναλώνουμε συμπληρώματα πρωτεΐνης; Ποια επιλογή είναι τελικά καλύτερη για την υγεία μας;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Είναι, όμως, απαραίτητο να επιλέγουμε προϊόντα με περισσότερη πρωτεΐνη ή να καταναλώνουμε συμπληρώματα πρωτεΐνης; Ποια επιλογή είναι τελικά καλύτερη για την υγεία μας;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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