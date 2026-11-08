«Ουσιαστικά ξαναγεννιέσαι»: Συγκινητικές ιστορίες ανθρώπων που σώθηκαν χάρη στη δωρεά οργάνων

Μια μητέρα που προσφέρει τον νεφρό της για να δώσει στην κόρη της τη δυνατότητα μιας νέας ζωής, ένας παππούς και μια μητέρα που δίνουν μοσχεύματα για να ζήσει το παιδί τους, μια γυναίκα που ζει εδώ και 22 χρόνια με μεταμοσχευμένο ήπαρ και ένας καθηγητής που περιγράφει τις επιστημονικές εξελίξεις, αλλά και τα ηθικά διλήμματα της μεταμοσχευτικής ιατρικής, φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της δωρεάς οργάνων. Πίσω από κάθε μεταμόσχευση βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες, δύσκολες αποφάσεις και η ελπίδα για μια δεύτερη ευκαιρία.Οι προσωπικές μαρτυρίες της Βασιλικής, της κόρης τής Δέσποινας, της μητέρας του Χρήστου, Φωτεινής, αλλά και της ηπατομεταμοσχευμένης Χριστίνας Θεοδωρίδου, καθώς και οι επισημάνσεις του καθηγητή Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων στο Imperial College του Λονδίνου, κ. Βασίλη Παπαλόη, κατατέθηκαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την επιστημονική ημερίδα «Δώρο Ζωής», που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου 2026, στις 9:00 π.μ., στη Βιβλιοθήκη Bissell του Ανατόλια.Διαβάστε περισσότερα στο