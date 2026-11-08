Ιός Δυτικού Νείλου: 53 θάνατοι και 462 κρούσματα εφέτος στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Πέντε νέα κρούσματα και δύο επιπλέον θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές σε 291 ασθενείς, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ