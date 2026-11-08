Ιός Δυτικού Νείλου: 53 θάνατοι και 462 κρούσματα εφέτος στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»
Ιός Δυτικού Νείλου: 53 θάνατοι και 462 κρούσματα εφέτος στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»
Πέντε νέα κρούσματα και δύο επιπλέον θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές σε 291 ασθενείς, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ
Βαρύς είναι ο απολογισμός της φετινής περιόδου κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με 53 θανάτους και 462 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, σύμφωνα με τη νεότερη επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 291 ασθενείς εμφάνισαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, με την Αττική συγκαταλέγεται στις περιοχές με ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, παρά την υποχώρηση της θερμοκρασίας και την είσοδο στον Νοέμβριο, η καταγραφή περιστατικών συνεχίζεται. Μόνο την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν πέντε νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ στον συνολικό απολογισμό προστέθηκαν δύο θάνατοι.
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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 291 ασθενείς εμφάνισαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, με την Αττική συγκαταλέγεται στις περιοχές με ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, παρά την υποχώρηση της θερμοκρασίας και την είσοδο στον Νοέμβριο, η καταγραφή περιστατικών συνεχίζεται. Μόνο την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν πέντε νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ στον συνολικό απολογισμό προστέθηκαν δύο θάνατοι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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