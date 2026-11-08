7 απλές κινήσεις για να προστατευτούμε από το κρύο – Και να μην αρρωστήσουμε φέτος

Από το ανοσοποιητικό και την καρδιά μέχρι το αναπνευστικό, το δέρμα και τις αρθρώσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τον οργανισμό με περισσότερους τρόπους απ' όσους φανταζόμαστε. Μια ειδικός εξηγεί τι συμβαίνει στο σώμα μας και πώς μπορούμε να προστατευτούμε τους κρύους μήνες