7 απλές κινήσεις για να προστατευτούμε από το κρύο – Και να μην αρρωστήσουμε φέτος
7 απλές κινήσεις για να προστατευτούμε από το κρύο – Και να μην αρρωστήσουμε φέτος
Από το ανοσοποιητικό και την καρδιά μέχρι το αναπνευστικό, το δέρμα και τις αρθρώσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τον οργανισμό με περισσότερους τρόπους απ' όσους φανταζόμαστε. Μια ειδικός εξηγεί τι συμβαίνει στο σώμα μας και πώς μπορούμε να προστατευτούμε τους κρύους μήνες
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει, οι περισσότεροι αναζητούμε τρόπους να προστατευτούμε από το κρύο. Ένα ζεστό παλτό, ένα κασκόλ και η θέρμανση στο σπίτι αποτελούν μερικές από τις πρώτες κινήσεις που κάνουμε. Ωστόσο, οι επιπτώσεις των χαμηλών θερμοκρασιών δεν περιορίζονται στο αίσθημα του κρύου.
Από την αυξημένη συχνότητα των αναπνευστικών λοιμώξεων μέχρι την αυξημένη επιβάρυνση της καρδιάς, τις ενοχλήσεις στο δέρμα και την επιδείνωση ορισμένων χρόνιων παθήσεων, όπως οι πόνοι στις αρθρώσεις, ο χειμώνας μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά συστήματα του οργανισμού.
Η δρ. Claire Agathou, γενική ιατρός και συνιδρύτρια του A–Z General Practice στο The Wellington Hospital, μέλος του HCA Healthcare UK, εξηγεί στον Independent πώς το κρύο επιδρά στην υγεία μας και μοιράζεται απλές, αλλά ουσιαστικές συμβουλές για να παραμείνουμε υγιείς τους χειμερινούς μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Από την αυξημένη συχνότητα των αναπνευστικών λοιμώξεων μέχρι την αυξημένη επιβάρυνση της καρδιάς, τις ενοχλήσεις στο δέρμα και την επιδείνωση ορισμένων χρόνιων παθήσεων, όπως οι πόνοι στις αρθρώσεις, ο χειμώνας μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά συστήματα του οργανισμού.
Η δρ. Claire Agathou, γενική ιατρός και συνιδρύτρια του A–Z General Practice στο The Wellington Hospital, μέλος του HCA Healthcare UK, εξηγεί στον Independent πώς το κρύο επιδρά στην υγεία μας και μοιράζεται απλές, αλλά ουσιαστικές συμβουλές για να παραμείνουμε υγιείς τους χειμερινούς μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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