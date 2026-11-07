Καρκίνος: Οι επιπτώσεις των θεραπειών που μπορεί να εμφανιστούν χρόνια αργότερα

Οι σύγχρονες αντικαρκινικές θεραπείες έχουν αυξήσει σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών, φέρνοντας όμως στο προσκήνιο μια νέα πρόκληση: τις μακροχρόνιες επιπτώσεις τους στην υγεία, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Η μεγάλη βελτίωση των ογκολογικών αποτελεσμάτων αναδεικνύει πλέον μια εξίσου σημαντική κλινική πρόκληση: την αναγνώριση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπλοκών που σχετίζονται με τις αντικαρκινικές θεραπείες.



Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα») Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι μεταξύ αυτών, οι ενδοκρινολογικές διαταραχές κατέχουν ιδιαίτερη θέση, καθώς μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή ακόμη και αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της, επηρεάζοντας σημαντικά τη σωματική υγεία, τη μεταβολική ομοιόσταση, την αναπαραγωγική λειτουργία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που νόσησαν από καρκίνο.



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