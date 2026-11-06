Άνοια: Οι οδηγίες του ΠΟΥ για να μειώσουμε τον κίνδυνο και οι 4 «κανόνες της γιαγιάς»
Άνοια: Οι οδηγίες του ΠΟΥ για να μειώσουμε τον κίνδυνο και οι 4 «κανόνες της γιαγιάς»
Έως και το 45% των περιστατικών συνδέεται με παράγοντες που επιδέχονται αλλαγή - Άσκηση, έλεγχος της πίεσης, ποιοτικός ύπνος και κοινωνική ζωή στο επίκεντρο
Έως και το 45% του κινδύνου άνοιας αποδίδεται σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν, όπως προκύπτει από τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Η σωματική άσκηση, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ο επαρκής ύπνος και η κοινωνική ζωή συγκαταλέγονται στις συνήθειες που η πρόσφατη βιβλιογραφία συνδέει με τη διατήρηση της νοητικής λειτουργίας στην τρίτη ηλικία.
Αυτά τα δεδομένα συνοψίζει άρθρο του Psychology Today με την υπογραφή του Bronfenbrenner Center for Translational Research του Πανεπιστημίου Cornell. Το ερευνητικό κέντρο μεταφέρει τα πορίσματα στην πράξη, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας σε όλα τα στάδια της ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτά τα δεδομένα συνοψίζει άρθρο του Psychology Today με την υπογραφή του Bronfenbrenner Center for Translational Research του Πανεπιστημίου Cornell. Το ερευνητικό κέντρο μεταφέρει τα πορίσματα στην πράξη, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας σε όλα τα στάδια της ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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