Γιατί χειροτερεύει ο πόνος στις αρθρώσεις με το κρύο – 7 tips που ανακουφίζουν

Το κρύο μπορεί να κάνει τις αρθρώσεις πιο δύσκαμπτες και επώδυνες. Δύο ειδικοί εξηγούν τι συμβαίνει στον οργανισμό τον χειμώνα και πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις ενοχλήσεις