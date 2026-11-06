Γιατί χειροτερεύει ο πόνος στις αρθρώσεις με το κρύο – 7 tips που ανακουφίζουν
Γιατί χειροτερεύει ο πόνος στις αρθρώσεις με το κρύο – 7 tips που ανακουφίζουν
Το κρύο μπορεί να κάνει τις αρθρώσεις πιο δύσκαμπτες και επώδυνες. Δύο ειδικοί εξηγούν τι συμβαίνει στον οργανισμό τον χειμώνα και πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις ενοχλήσεις
Όσο η θερμοκρασία πέφτει, πολλοί άνθρωποι παρατηρούν αλλαγές στην κατάσταση των αρθρώσεων. Τα γόνατα γίνονται πιο δύσκαμπτα, τα δάχτυλα των χεριών πονούν και οι καθημερινές κινήσεις μοιάζουν πιο δύσκολες. Ευθύνεται, όμως, το κρύο για αυτές τις ενοχλήσεις;
Ο Jon Taberner, ειδικός στην αποκατάσταση και ο Ben Lombard, φυσικοθεραπευτής με έδρα το Λονδίνο εξηγούν γιατί οι αρθρώσεις μπορεί να γίνονται πιο ευαίσθητες τους κρύους μήνες και προτείνουν απλούς τρόπους για να διατηρήσουμε την κινητικότητά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Jon Taberner, ειδικός στην αποκατάσταση και ο Ben Lombard, φυσικοθεραπευτής με έδρα το Λονδίνο εξηγούν γιατί οι αρθρώσεις μπορεί να γίνονται πιο ευαίσθητες τους κρύους μήνες και προτείνουν απλούς τρόπους για να διατηρήσουμε την κινητικότητά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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