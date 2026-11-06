Μην πετάτε κοτσάνια και φλούδες από φρούτα και λαχανικά – Είναι διατροφικός «θησαυρός» λέει μελέτη

Πριν πετάξετε τις φλούδες και τα κοτσάνια, ξανασκεφτείτε το. Νέα έρευνα δείχνει ότι ορισμένα μέρη των φρούτων και λαχανικών έχουν υψηλή διατροφική αξία και μπορούν να αξιοποιηθούν με απλούς τρόπους