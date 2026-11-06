Μην πετάτε κοτσάνια και φλούδες από φρούτα και λαχανικά – Είναι διατροφικός «θησαυρός» λέει μελέτη
Μην πετάτε κοτσάνια και φλούδες από φρούτα και λαχανικά – Είναι διατροφικός «θησαυρός» λέει μελέτη
Πριν πετάξετε τις φλούδες και τα κοτσάνια, ξανασκεφτείτε το. Νέα έρευνα δείχνει ότι ορισμένα μέρη των φρούτων και λαχανικών έχουν υψηλή διατροφική αξία και μπορούν να αξιοποιηθούν με απλούς τρόπους
Καθαρίζουμε ένα ακτινίδιο, αφαιρούμε τη φλούδα από μια κολοκύθα, πετάμε το σκληρό μέρος του ανανά ή τα κοτσάνια από το μπρόκολο. Πρόκειται για κινήσεις σχεδόν αυτόματες στην κουζίνα.
Θα εξακολουθούσαμε, όμως, να τις κάνουμε εάν γνωρίζαμε ότι, μαζί με αυτά τα μέρη, πετάμε και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Θα εξακολουθούσαμε, όμως, να τις κάνουμε εάν γνωρίζαμε ότι, μαζί με αυτά τα μέρη, πετάμε και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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