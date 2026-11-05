Άννα Μαρία Λεούτση: Η παραπληροφόρηση υπονομεύει την εμπιστοσύνη στα εμβόλια
Άννα Μαρία Λεούτση: Η παραπληροφόρηση υπονομεύει την εμπιστοσύνη στα εμβόλια
Η ταχύτατη διάδοση ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων, μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις των πολιτών σχετικά με την πρόληψη και τον εμβολιασμό, υπογράμμισε η Άννα Μαρία Λεούτση στην Ημερίδα Εμβολιασμού του ygeiamou.gr
Την ανάγκη συντονισμένης αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στις πολιτικές δημόσιας υγείας ανέδειξε η Άννα Μαρία Λεούτση, επικεφαλής του Τμήματος Επιδημιολογικής Πληροφορίας από Ανοικτές Πηγές και Αντιμετώπισης της Παραπληροφόρησης του ΕΟΔΥ. Όπως υπογράμμισε, η επιστημονικά ορθή ενημέρωση δεν αρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Απαιτούνται εκπαίδευση, συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και συνεχής διάλογος με την κοινωνία.
Το μάθημα της πανδημίας
«Την παραπληροφόρηση τη γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Λεούτση, εξηγώντας ότι εκείνη την περίοδο οι επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες συνυπήρχαν με εσφαλμένες, παραπλανητικές ή σκόπιμα παραπλανητικές αναφορές.
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Το μάθημα της πανδημίας
«Την παραπληροφόρηση τη γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Λεούτση, εξηγώντας ότι εκείνη την περίοδο οι επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες συνυπήρχαν με εσφαλμένες, παραπλανητικές ή σκόπιμα παραπλανητικές αναφορές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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