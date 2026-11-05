Μαρία Ηλιάκη: «Δε χρειάζεται να δίνουμε ιατρικές συμβουλές, αλλά το καλό παράδειγμα»

Πόσο μπορούν οι influencers να επηρεάσουν τις αποφάσεις μας για την υγεία μας; Και πού σταματά η χρήσιμη ενημέρωση και αρχίζει η επικίνδυνη παραπληροφόρηση; Aυτόν τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης για θέματα υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ευθύνη όσων διαθέτουν δημόσιο βήμα να μην υποκαθιστούν τους γιατρούς ανέδειξε η Μαρία Ηλιάκη, δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, κατά την 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr.Μιλώντας στο πάνελ «Η νέα γλώσσα της πρόληψης: Πολιτεία, επιστήμη και κοινωνία στον ίδιο διάλογο», υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι με μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη στάση του κοινού απέναντι στην πρόληψη, αρκεί να γνωρίζουν τα όρια του ρόλου τους.Διαβάστε περισσότερα στο