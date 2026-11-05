Παναγιώτης Χούπας: Όταν κουνάμε το δάχτυλο στον ασθενή, τον χάνουμε – Επικίνδυνη η αναβλητικότητα

«Ο γιατρός δεν πρέπει να είναι μπαμπούλας, αλλά η αναβλητικότητα, ο φόβος και η παραπληροφόρηση αποτελούν βασικά εμπόδια στην πρόληψη» λέει ο παθολόγος Παναγιώτης Χούπας μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou