Παναγιώτης Χούπας: Όταν κουνάμε το δάχτυλο στον ασθενή, τον χάνουμε – Επικίνδυνη η αναβλητικότητα
Παναγιώτης Χούπας: Όταν κουνάμε το δάχτυλο στον ασθενή, τον χάνουμε – Επικίνδυνη η αναβλητικότητα
«Ο γιατρός δεν πρέπει να είναι μπαμπούλας, αλλά η αναβλητικότητα, ο φόβος και η παραπληροφόρηση αποτελούν βασικά εμπόδια στην πρόληψη» λέει ο παθολόγος Παναγιώτης Χούπας μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou
Η αναβλητικότητα, ο φόβος και η παραπληροφόρηση αποτελούν βασικά εμπόδια στην πρόληψη, ακόμη και όταν οι πολίτες γνωρίζουν τη σημασία της.
Τον καθοριστικό ρόλο του γιατρού στην αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων ανέδειξε ο κ. Παναγιώτης Χούπας, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση γιατρού και ασθενούς πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία και όχι στον εκφοβισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τον καθοριστικό ρόλο του γιατρού στην αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων ανέδειξε ο κ. Παναγιώτης Χούπας, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση γιατρού και ασθενούς πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία και όχι στον εκφοβισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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