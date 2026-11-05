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Παναγιώτης Χούπας: Όταν κουνάμε το δάχτυλο στον ασθενή, τον χάνουμε – Επικίνδυνη η αναβλητικότητα
YGEIAMOU.GR
5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό Παναγιώτης Χούπας

Παναγιώτης Χούπας: Όταν κουνάμε το δάχτυλο στον ασθενή, τον χάνουμε – Επικίνδυνη η αναβλητικότητα

«Ο γιατρός δεν πρέπει να είναι μπαμπούλας, αλλά η αναβλητικότητα, ο φόβος και η παραπληροφόρηση αποτελούν βασικά εμπόδια στην πρόληψη» λέει ο παθολόγος Παναγιώτης Χούπας μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou

Παναγιώτης Χούπας: Όταν κουνάμε το δάχτυλο στον ασθενή, τον χάνουμε – Επικίνδυνη η αναβλητικότητα
Νίκη Ψάλτη
Η αναβλητικότητα, ο φόβος και η παραπληροφόρηση αποτελούν βασικά εμπόδια στην πρόληψη, ακόμη και όταν οι πολίτες γνωρίζουν τη σημασία της.

Τον καθοριστικό ρόλο του γιατρού στην αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων ανέδειξε ο κ. Παναγιώτης Χούπας, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση γιατρού και ασθενούς πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία και όχι στον εκφοβισμό.

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Νίκη Ψάλτη
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