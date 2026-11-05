Δόμνα Μιχαηλίδου: Πρέπει να περάσουμε από τα 7 εκατ. sms του «Προλαμβάνω» στην πράξη των εμβολιασμών
Δόμνα Μιχαηλίδου: Πρέπει να περάσουμε από τα 7 εκατ. sms του «Προλαμβάνω» στην πράξη των εμβολιασμών
Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μίλησε στην 5η Ημερίδα Εμβολιασμού του ygeiamou.gr για τη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια, τον ρόλο της οικογένειας και την ανάγκη η πρόληψη να γίνει καθημερινή συνήθεια
Για τη σημασία του εμβολιασμού και της πρόληψης ως αναπόσπαστου μέρους της καθημερινότητας, αλλά και για την ανάγκη η ενημέρωση των πολιτών να μετατρέπεται σε ουσιαστική δράση, μίλησε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr.
Συμμετέχοντας στη συζήτηση με θέμα «Η νέα γλώσσα της πρόληψης: Πολιτεία, επιστήμη και κοινωνία στον ίδιο διάλογο», η υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο η εμπέδωση της πρόληψης ως αυτονόητης συμπεριφοράς. Μάλιστα, αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», επισήμανε ότι 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη λάβει SMS με πληροφορίες για τις δυνατότητες προληπτικών εξετάσεων, ωστόσο η πραγματική πρόκληση είναι να αξιοποιήσουν αυτή την ενημέρωση.
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Συμμετέχοντας στη συζήτηση με θέμα «Η νέα γλώσσα της πρόληψης: Πολιτεία, επιστήμη και κοινωνία στον ίδιο διάλογο», η υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο η εμπέδωση της πρόληψης ως αυτονόητης συμπεριφοράς. Μάλιστα, αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», επισήμανε ότι 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη λάβει SMS με πληροφορίες για τις δυνατότητες προληπτικών εξετάσεων, ωστόσο η πραγματική πρόκληση είναι να αξιοποιήσουν αυτή την ενημέρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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