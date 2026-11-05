Δόμνα Μιχαηλίδου: Πρέπει να περάσουμε από τα 7 εκατ. sms του «Προλαμβάνω» στην πράξη των εμβολιασμών

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μίλησε στην 5η Ημερίδα Εμβολιασμού του ygeiamou.gr για τη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια, τον ρόλο της οικογένειας και την ανάγκη η πρόληψη να γίνει καθημερινή συνήθεια