Γεωργία Κουρλαμπά: Κενό στα δεδομένα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης – Πόσοι Έλληνες έχουν πραγματικά εμβολιαστεί

Η συστηματική καταγραφή και ανάλυση αξιόπιστων δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρακολούθηση των εμβολιασμών και τη χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, τα διαθέσιμα ψηφιακά στοιχεία δεν αποτυπώνουν απαραίτητα με απόλυτη ακρίβεια πόσοι πολίτες έχουν πράγματι εμβολιαστεί.Αυτή τη σημαντική διάκριση ανέδειξε η Γεωργία Κουρλαμπά, επ. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας – Πρόληψης, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, μιλώντας για τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση της υγείας, αλλά και για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα δεδομένα, ώστε να αξιοποιούνται αποτελεσματικά στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των εμβολιαστικών προγραμμάτων.Διαβάστε περισσότερα στο