Νίκη Τσούμα: «Το σύστημα για να γίνει έξυπνο θέλει δεδομένα» – Ο ρόλος του MyHealth App

Τη σημασία της ευρύτερης αξιοποίησης του MyHealth App από τους πολίτες, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει το ψηφιακό βιβλιάριο υγείας των παιδιών για την παρακολούθηση των εμβολιασμών, ανέδειξε η Νίκη Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, κατά την 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr.Μιλώντας στο πάνελ «Δεδομένα, μητρώα και ψηφιακά εργαλεία: Το νέο οικοσύστημα εμβολιασμών», η κυρία Τσούμα υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές εφαρμογές υγείας επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση στο ιστορικό τους, αντικαθιστώντας σταδιακά την ανάγκη αναζήτησης πληροφοριών σε έντυπα βιβλιάρια και συνταγές.Διαβάστε περισσότερα στο