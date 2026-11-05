ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στη Γαλλία: Δύο άτομα υπέστησαν ανακοπή, πολλοί τραυματίες

Νίκη Τσούμα: «Το σύστημα για να γίνει έξυπνο θέλει δεδομένα» – Ο ρόλος του MyHealth App
YGEIAMOU.GR
5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό Νίκη Τσούμα Ψηφιακά εργαλεία

Νίκη Τσούμα: «Το σύστημα για να γίνει έξυπνο θέλει δεδομένα» – Ο ρόλος του MyHealth App

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ εξηγεί πώς οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό υγείας τους και πώς το ψηφιακό βιβλιάριο των παιδιών υπολογίζει την ημερομηνία της επόμενης δόσης εμβολίου

Νίκη Τσούμα: «Το σύστημα για να γίνει έξυπνο θέλει δεδομένα» – Ο ρόλος του MyHealth App
Μαρία Κοτοπούλη
Τη σημασία της ευρύτερης αξιοποίησης του MyHealth App από τους πολίτες, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει το ψηφιακό βιβλιάριο υγείας των παιδιών για την παρακολούθηση των εμβολιασμών, ανέδειξε η Νίκη Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, κατά την 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr.

Μιλώντας στο πάνελ «Δεδομένα, μητρώα και ψηφιακά εργαλεία: Το νέο οικοσύστημα εμβολιασμών», η κυρία Τσούμα υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές εφαρμογές υγείας επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση στο ιστορικό τους, αντικαθιστώντας σταδιακά την ανάγκη αναζήτησης πληροφοριών σε έντυπα βιβλιάρια και συνταγές.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης