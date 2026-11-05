Απόστολος Βαλτάς: 1 εκατ. οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί στην χώρα – Οι 800.000 χωρίς συνταγή γιατρού
Απόστολος Βαλτάς: 1 εκατ. οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί στην χώρα – Οι 800.000 χωρίς συνταγή γιατρού
Τον καθοριστικό ρόλο των φαρμακοποιών στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά και τα σημαντικά κενά που εξακολουθούν να καταγράφονται στον εμβολιασμό των ενηλίκων, ανέδειξε ο Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κατά την παρέμβασή του στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou
«Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα για το σύστημα υγείας», υπογράμμισε ο κ. Βαλτάς, επισημαίνοντας ότι η συνεχής αύξηση του πληθυσμού άνω των 65 ετών καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης των προληπτικών παρεμβάσεων και ιδιαίτερα των εμβολιασμών.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η ενίσχυση της συμμετοχής των φαρμακοποιών στους εμβολιασμούς έχει αποδειχθεί αποτελεσματική όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η ενίσχυση της συμμετοχής των φαρμακοποιών στους εμβολιασμούς έχει αποδειχθεί αποτελεσματική όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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