Απόστολος Βαλτάς: 1 εκατ. οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί στην χώρα – Οι 800.000 χωρίς συνταγή γιατρού

«Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα για το σύστημα υγείας», υπογράμμισε ο κ. Βαλτάς, επισημαίνοντας ότι η συνεχής αύξηση του πληθυσμού άνω των 65 ετών καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης των προληπτικών παρεμβάσεων και ιδιαίτερα των εμβολιασμών.Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η ενίσχυση της συμμετοχής των φαρμακοποιών στους εμβολιασμούς έχει αποδειχθεί αποτελεσματική όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.Διαβάστε περισσότερα στο