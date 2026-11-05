Απόστολος Βαλτάς: 1 εκατ. οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί στην χώρα – Οι 800.000 χωρίς συνταγή γιατρού
YGEIAMOU.GR
5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό Απόστολος Βαλτάς

Απόστολος Βαλτάς: 1 εκατ. οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί στην χώρα – Οι 800.000 χωρίς συνταγή γιατρού

Τον καθοριστικό ρόλο των φαρμακοποιών στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά και τα σημαντικά κενά που εξακολουθούν να καταγράφονται στον εμβολιασμό των ενηλίκων, ανέδειξε ο Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κατά την παρέμβασή του στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou

Απόστολος Βαλτάς: 1 εκατ. οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί στην χώρα – Οι 800.000 χωρίς συνταγή γιατρού
Νίκη Ψάλτη
«Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα για το σύστημα υγείας», υπογράμμισε ο κ. Βαλτάς, επισημαίνοντας ότι η συνεχής αύξηση του πληθυσμού άνω των 65 ετών καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης των προληπτικών παρεμβάσεων και ιδιαίτερα των εμβολιασμών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η ενίσχυση της συμμετοχής των φαρμακοποιών στους εμβολιασμούς έχει αποδειχθεί αποτελεσματική όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

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Νίκη Ψάλτη
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