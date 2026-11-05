Πέτρος Μπακάκος: Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα χρειάζονται 6 εμβόλια – Πότε πρέπει να γίνονται

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας εξηγεί ποια εμβόλια προστατεύουν τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, πώς προγραμματίζεται ο εμβολιασμός και γιατί η σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό είναι καθοριστική