Πέτρος Μπακάκος: Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα χρειάζονται 6 εμβόλια – Πότε πρέπει να γίνονται
YGEIAMOU.GR
5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό Εμβολιασμοί Πέτρος Μπακάκος

Πέτρος Μπακάκος: Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα χρειάζονται 6 εμβόλια – Πότε πρέπει να γίνονται

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας εξηγεί ποια εμβόλια προστατεύουν τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, πώς προγραμματίζεται ο εμβολιασμός και γιατί η σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό είναι καθοριστική

Πέτρος Μπακάκος: Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα χρειάζονται 6 εμβόλια – Πότε πρέπει να γίνονται
Μαρία Κοτοπούλη
Έξι εμβολιασμούς συστήνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για τους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Αυτό τόνισε ο Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr, στο πάνελ «Εμβολιασμός σε όλο τον κύκλο ζωής: Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Όπως εξήγησε, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και άσθμα αποτελούν σημαντική ομάδα κινδύνου, καθώς μια λοίμωξη του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές και νοσηλεία.

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Μαρία Κοτοπούλη
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